Где в Крымском районе есть бензин 17 июля 2026

В Крымском районе работают 22 автозаправки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на 09:00 17 июля в Крымском районе работают 22 автозаправочные станции. Еще шесть АЗС временно не осуществляют отпуск топлива, сообщает МЦУ района.

В связи с повышенным спросом на ряде заправок по решению собственников введены временные ограничения: топливо отпускается исключительно по корпоративным картам, договорам, для спецтранспорта или с лимитом на один бак.

Адреса работающих заправок в Крымском районе 17 июля 2026

АЗС с открытой продажей топлива (без ограничений для физлиц)

В городе Крымске:

«RUSOIL» (ул. Маршала Жукова): в наличии АИ-95, АИ-92, ДТ.

«RUSOIL» (ул. Торговая): в наличии АИ-95, АИ-92, ДТ.

«RUSOIL» (ул. Шоссейная): в наличии АИ-95, АИ-92, ДТ.

«RUSOIL» (ул. Kommunisticheskaya, район рынка ДИН): в наличии АИ-92 (АИ-95 заканчивается).

Фирма «Панда» (ул. Кирова): в наличии только ДТ.

«Рассвет» (ул. Маршала Жукова): в наличии только ДТ.

На трассах и в населенных пунктах района:

«RUSOIL» (ст. Нижнебаканская): в наличии АИ-95, АИ-92, ДТ.

«Газпромнефть» (ст. Варениковская, трасса Крымск — Джигинка): в наличии АИ-95, ДТ.

Фирма «Панда» (х. Новоукраинский, ул. Темченко): в наличии АИ-95, ДТ.

Фирма «Панда» (трасса Краснодар — Верхнебаканский, справа): в наличии АИ-95, ДТ.

«Татнефть» (трасса Краснодар — Верхнебаканский): в наличии АИ-92, ДТ.

«Роснефть» (трасса 146 Краснодар — Верхнебаканский, слева): в наличии Пульсар и ДТ (АИ-92 — только по картам).

«Лукойл-Нефтепродукт» (трасса Крымск — Джигинка): в наличии только ДТ.

«Уфимнефть» (х. Новотроицкий): в наличии только ДТ.

«Рассвет» / «Уфимнефть» (с. Кеслерово): в наличии только ДТ.

АЗС с ограничениями (отпуск только по картам, договорам или для спецтранспорта)

«Роснефть» (Крымск, ул. Синева): АИ-95 и АИ-92 — только по топливным картам; ДТ — исключительно для спецтранспорта.

«Роснефть» (Крымск, ул. Привокзальная): АИ-95 и Пульсар — только по картам и для спецтехники.

«Роснефть» (Крымск, ул. Коммунистическая): АИ-95, АИ-92 и ДТ — только по топливным картам.

«Роснефть» (ст. Троицкая, ул. Паромная): АИ-95, АИ-92 и ДТ — только по топливным картам.

«Лукойл» (трасса Крымск — Джигинка, справа): АИ-95, АИ-92 и ДТ — только для спецтехники.

«Лукойл» (Крымск, ул. Маршала Жукова): ДТ — только по топливным картам.

«Малютка» (с. Киевское, ул. Горького): АИ-92 — отпускается строго по договорам.

Ситуация на заправочных станциях Крымского района меняется в течение суток по мере подвоза топлива бензовозами. Администрация обновляет дорожную сводку трижды в день: в 9:00, 13:00 и 18:00.

«Сейчас на всех уровнях принимают решения, чтобы стабилизировать ситуацию», – отметили в МЦУ Крымского района.

Водителей убедительно просят не поддаваться ажиотажу и не покупать бензин впрок — это поможет избежать очередей на действующих АЗС и обеспечит горючим тех, кому оно действительно необходимо прямо сейчас.

Правоохранительные органы также предупреждают: категорически не рекомендуется приобретать топливо с рук у сомнительных продавцов. Если вы зафиксировали факт нелегальной торговли бензином или дизелем, незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102.

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