Более 2000 кусов конопли уничтожили в Новопокровском районе Кубани

В станице Новопокровской Краснодарского края уничтожен крупный очаг произрастания дикорастущей конопли. Запрещенные растения выявили и ликвидировали в ходе совместных рейдов сотрудников Отдела МВД России по Новопокровскому району, местных казаков и специалистов районной администрации.
Профилактические мероприятия проводились в рамках ежегодной оперативно-розыскной операции «Мак-2026», направленной на борьбу с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения.
В ходе обследования территории станицы участники рейдовых групп обнаружили сразу несколько очагов произрастания дикорастущего каннабиса. Общая площадь засоренного наркосодержащими растениями участка составила около 150 квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В общей сложности вырвали с корнем и уничтожили более 2200 кустов дикорастущей конопли, не допустив возможности их сбора и дальнейшего использования.
Ранее сообщалось, что операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продлится в Краснодаре до 2 сентября.