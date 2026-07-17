В Краснодаре откроются четыре ярмарки выходного дня 18 июля

Жители Краснодара смогут купить местные фрукты и ягоды Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 18 июля, в Краснодаре вновь откроются ярмарки выходного дня. Свою продукцию на них представят фермеры со всего Краснодарского края.

Посетители смогут купить свежие сезонные товары, в том числе спелые персики и нектарины, кукурузу, ежевику и крыжовник. Кроме ягод и фруктов, в ассортименте – овощи, зелень, хлебобулочные и бакалейные изделия.

Ярмарки начнут работу в 08:00 и будут открыты до 15:00. Приобрести продукцию можно по следующим адресам:

- ул. им. Героя Яцкова, 11;

- ул. Бургасская, 31/1;

- ул. Одесская, 48;

- ул. Восточно Кругликовская, 38/5.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Краснодара, на ярмарках строго следят за соблюдением санитарных норм Роспотребнадзора и правил торговли. Качество сельскохозяйственной продукции дополнительно контролирует ветеринарная служба города.