А7 — Международные расчеты нового поколения

Фото: пресс-служба А7

Импорт требует все больше надежных каналов для расчетов, на первый план выходят скорость проведения платежей и предсказуемость минимальных издержек.

Компания А7 предлагает решение. Вместо зависимости от посредников — собственная платежная сеть, охватывающая более 100 стран мира, фиксированная и прозрачная структура комиссий. Вместо рисков — надежность, подтвержденная рейтингом АКРА на уровне AA(RU).

Цифры говорят сами за себя: сегодня через систему А7 проходит почти 20% внешнеторговых операций российского бизнеса. Ежедневный объем платежей превышает 2 тыс. транзакций, а количество клиентов, доверивших компании свои расчеты, перевалило за 15 тыс. При этом платежи в Китай, который остается ключевым торговым партнером, проходят в среднем за 4 часа. Для остальных направлений срок обработки не превышает 5 дней.

Подробнее – на сайте A7.ru.

Комиссионная политика компании построена на принципе полной прозрачности. По импортным операциям ставка составляет фиксированные 0,3% + НДС (минимальный порог — 50 тыс. руб.). А с 1 июля 2026 года компания А7 запускает акционный тариф «Выгодные расчеты без минимальной комиссии» — для импортных операций будет действовать ставка 0,3% + НДС без нижней границы комиссионного сбора.

Получить консультацию и активировать специальные условия можно по телефону 8(499)117-11-06 или направив запрос на электронную почту sales.team@a7-agent.ru

А7 — это независимость, прозрачность и полный контроль над международными расчетами.

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