Сочи опередил Анталью по популярности у россиян в бархатный сезон

Морпорт Сочи Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Курорты Краснодарского края готовятся принять серьезный поток туристов в период бабьего лета. Согласно исследованию сервиса планирования путешествий «Купибилет», именно Сочи стал абсолютным фаворитом у россиян для отдыха в бархатный сезон 2026 года и обошел большинство популярных зарубежных направлений, пишет ТАСС.

Сентябрьский триумф Сочи и Геленджика

Сочи стал безоговорочным лидером по объему авиабронирований в первой половине сентября стал Сочи. На долю курорта пришлось 38% от всех поисковых запросов и внушительные 42% от общего числа купленных авиабилетов по стране. Для сравнения, идущая на втором месте турецкая Анталья привлекла лишь 7% поисков и 10% покупок.

Также в число самых востребованных направлений начала осени вошел Геленджик, разделив верхние строчки рейтинга с кипрской Ларнакой.

Самый бюджетный билет в Сочи на этот период можно было приобрести из армянского Гюмри всего за 3,9 тысячи рублей, тогда как самый дорогой перелет (бизнес-класс из Санкт-Петербурга) обошелся покупателю в 58 тысяч рублей. Примечательно, что самым быстрым стал рейс в Сочи из Батуми (всего 50 минут в воздухе), а самым долгим — трансконтинентальный перелет из Шанхая, продолжительностью почти 12,5 часа.

Золотая осень на Кубани: пик спроса в октябре

Во второй половине сентября и первой половине октября доминирование Краснодарского края стало еще более очевидным. Интерес к Сочи в этот период вырос до еще более высоких показателей: 48% поисковых запросов и 56% от всех совершенных покупок авиабилетов. Курорт аккумулирует более половины всего осеннего турпотока. Анталья осталась далеко позади с долей в 15% покупок.

Самый дешевый авиабилет на этот период в Сочи купили в Перми — его стоимость составила символические 1,7 тысячи рублей. Самый дорогой перелет зафиксирован по направлению Пекин — Сочи (41 тысяча рублей). Самым протяженным стал маршрут из Якутска (около 12 часов в пути).

Лишь в конце октября (с 16 по 31 число), когда купальный сезон на Кубани постепенно завершается, спрос начал плавно перераспределяться. Лидерство перехватила Анталья (30% покупок), однако Сочи сохранил за собой второе место с минимальным отставанием (29% бронирований).

Куда улетают туристы в ноябре

Как отмечают аналитики, к ноябрю бархатный сезон в России и Европе окончательно завершается. С этого момента основной спрос российских путешественников смещается в сторону круглогодичных азиатских и ближневосточных направлений — в лидеры выходят Пхукет (Таиланд), Фукуок (Вьетнам), Санья (Китай), а также Египет и ОАЭ.