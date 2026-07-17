В Анапе отдыхающим доступны уже 89 очищенных после ЧС пляжей

89 пляжей Анапы готовы к приему отдыхающих Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе официальные разрешительные документы на открытие после ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе получили уже 89 пляжей. Еще 12 рекреационных зон сейчас проходят финальную санитарно-эпидемиологическую экспертизу, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Ход восстановительных работ находится на особом контроле правительственной комиссии под председательством Виталия Савельева. В настоящее время на пострадавших от разлива мазута участках побережья завершается отсыпка дополнительного слоя чистого, безопасного песка. Весь процесс рекультивации координируют и строго контролируют специалисты Роспотребнадзора.

Параллельно в круглосуточном режиме ведется комплексный мониторинг акватории Черного моря, а также береговой полосы Крыма и Краснодарского края.

«Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 768 человек и 186 единиц техники», – рассказали в Правительстве России.