Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 9:05

В Анапе отдыхающим доступны уже 89 очищенных после ЧС пляжей

Разрешение на открытие получили 89 пляжей Анапы, еще 12 проходят экспертизу
Наталия КОЖЕВНИКОВА
89 пляжей Анапы готовы к приему отдыхающих

89 пляжей Анапы готовы к приему отдыхающих

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе официальные разрешительные документы на открытие после ликвидации последствий ЧС в Керченском проливе получили уже 89 пляжей. Еще 12 рекреационных зон сейчас проходят финальную санитарно-эпидемиологическую экспертизу, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Ход восстановительных работ находится на особом контроле правительственной комиссии под председательством Виталия Савельева. В настоящее время на пострадавших от разлива мазута участках побережья завершается отсыпка дополнительного слоя чистого, безопасного песка. Весь процесс рекультивации координируют и строго контролируют специалисты Роспотребнадзора.

Параллельно в круглосуточном режиме ведется комплексный мониторинг акватории Черного моря, а также береговой полосы Крыма и Краснодарского края.

«Сводная группировка сил и средств, задействованных в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, составляет 768 человек и 186 единиц техники», – рассказали в Правительстве России.