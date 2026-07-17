Житель Смоленской области приговорен к 15,5 годам колонии за госизмену на Кубани

Житель Смоленской области осужден за государственную измену Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Смоленской области, признанному виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и последующим ограничением свободы сроком на один год, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Судебное следствие установило, что подсудимый, руководствуясь негативным отношением к действующей государственной власти РФ и проведению специальной военной операции, решил сотрудничать с противником. В период с января по февраль 2024 года, находясь на территории Анапы и Новороссийска, он через мессенджер самостоятельно вышел на контакт с человеком, которого считал представителем Службы безопасности Украины, и выразил готовность выполнять его поручения.

Однако на самом деле переписку с подозреваемым вели сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю в рамках оперативно-розыскных мероприятий.

Действуя по указанию мнимого куратора, фигурант успел собрать и передать информацию о расположении и режиме работы военного комиссариата города Анапы, а также подробные сведения об объектах промышленной инфраструктуры Новороссийска.

«Переданные сведения подсудимым представляли интерес для спецслужб Украины и их использование могло бы нанести урон безопасности РФ», – рассказали в пресс-службе судов.

На данный момент приговор Краснодарского краевого суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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