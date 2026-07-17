В Краснодаре построят новые складские комплексы для крупных маркетплейсов

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Проект предусматривает создание современной логистической инфраструктуры для транспортных операторов и крупных федеральных маркетплейсов. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2026 года.

Общая концепция предусматривает внедрение современных систем управления складскими процессами и автоматизированных линий для обработки грузов. Реализация проекта позволит создать 750 новых рабочих мест. Одним из резидентов складского кластера станет Wildberries.

«Краснодарский край демонстрирует уверенный рост в сегменте онлайн-торговли и логистики. Проект строительства складского кластера с финансированием ВТБ в объеме 4,9 млрд рублей — это существенный шаг к модернизации логистической инфраструктуры региона. Мы готовы и дальше предоставлять бизнесу Кубани ресурсы для инвестиционного масштабирования», – отметил управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин.

«За годы работы мы накопили серьезную экспертизу в строительстве и создании масштабной инфраструктуры, и сегодня последовательно инвестируем в развитие производственных и логистических возможностей. Наша задача – сформировать условия, которые будут способствовать росту экономики региона, привлечению новых резидентов и созданию высокопроизводительных рабочих мест. Поддержка ВТБ позволит нам ускорить реализацию этих планов и вывести проект на качественно новый уровень», – отметил президент ГК DOGМА Денис Морозов.

Общая площадь индустриального парка в х. Копанской - более 38 га. Проект включен в реестр индустриальных парков Минпромторга России и реестр индустриальных парков Краснодарского края. Реализация новых проектов позволит сформировать на базе индустриального парка один из крупнейших производственно-логистических центров региона.