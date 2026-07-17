Фотограф из Новороссийска запечатлел образование смерчей над морем

Фото: max.ru/channel_SegaBlackSea

17 июля в Черном море у берегов Новороссийска заметили смерчи. Свидетелем захватывающего и опасного природного явления – момента формирования воронки стал местный фотограф. Ему удалось сделать уникальные кадры зарождения водного вихря прямо у побережья.

«Сегодня два смерча начинали образовываться. Один успел сфоткать а второй, пока искал открытое место он распался», – прокомментировал автор фото.

Напомним, что ранее экстренные службы распространили штормовое предупреждение, сообщив о высокой вероятности образования смерчей над Черным морем у берегов Краснодарского края.

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