Фотограф из Новороссийска запечатлел образование смерчей над морем

17 июля в Черном море у берегов Новороссийска заметили смерчи. Свидетелем захватывающего и опасного природного явления – момента формирования воронки стал местный фотограф. Ему удалось сделать уникальные кадры зарождения водного вихря прямо у побережья.
«Сегодня два смерча начинали образовываться. Один успел сфоткать а второй, пока искал открытое место он распался», – прокомментировал автор фото.
Напомним, что ранее экстренные службы распространили штормовое предупреждение, сообщив о высокой вероятности образования смерчей над Черным морем у берегов Краснодарского края.
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