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НовостиПроисшествия17 июля 2026 10:39

Вице-премьер Новак объяснил причины обострения ситуации с топливом в РФ

Ситуация с бензином в России: какие регионы столкнулись с ограничениями на АЗС
Ева МУР
Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА

В ряде субъектов России сохраняется напряженная ситуация с поставками моторного топлива, возникшая в конце весны. В Липецкой области из-за ежедневной недопоставки 500 тонн бензина введен график отпуска по четным и нечетным дням, сообщает RTVI.

Проблемы с доступностью горючего также фиксируются в Ставропольском крае, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской и других областях. В ряде регионов власти сокращают использование служебного транспорта, а в Иркутской области обсуждается внедрение электронных очередей на АЗС. Ряд компаний в Сибири перевел сотрудников на удаленный режим работы для снижения нагрузки на заправки.

Ранее вице-премьер Александр Новак пояснил, что дефицит вызван повреждением мощностей ряда нефтеперерабатывающих заводов в результате атак беспилотников. Для стабилизации рынка правительство сформировало отраслевой штаб и выделило дополнительные объемы из резервов.