Депутаты Кубани хотят изменить ЖК РФ для сокращения долгов управляющих компаний

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Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края (ЗСК) выступили с инициативой по изменению Жилищного кодекса РФ, предлагая разрешить заключение прямых договоров между ресурсоснабжающими организациями и собственниками жилья на поставку коммунальных ресурсов, идущих на содержание общедомового имущества. По мнению парламентариев, это поможет значительно сократить рост задолженностей управляющих компаний, сообщили в пресс-службе краевого парламента.

Инициативу представил председатель комитета по вопросам промышленности, строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев. Он отметил, что действующее законодательство, за некоторыми исключениями, не предусматривает такую возможность. Снятие этих ограничений, по мнению депутатов ЗСК, позволит повысить прозрачность расчетов и дисциплинировать недобросовестные управляющие компании.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя одобренный проект обращения, подчеркнул, что сложившаяся система взаимоотношений между УК и ресурсоснабжающими организациями имеет «двоякий эффект». С одной стороны, средства, собранные для оплаты услуг по свету, воде и отоплению для общедомового имущества, находятся под контролем уполномоченной организации. С другой — руководство некоторых управляющих компаний не всегда своевременно перечисляет эти средства поставщикам, а в отдельных случаях и вовсе использует их не по назначению.

«В итоге дебиторская задолженность перед ресурсоснабжающими организациями растет, хотя рядовой потребитель продолжает исправно перечислять положенные средства. Изменения в Жилищный кодекс РФ, предлагаемые депутатами ЗСК, призваны повысить эффективность процедуры оплаты общедомовых коммунальных услуг, дисциплинировать недобросовестные управляющие организации, лишив их "лазейки" в законодательстве, и, что самое главное, — сократить задолженность перед поставщиками коммунальных ресурсов», — пояснил Юрий Бурлачко.