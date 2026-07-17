МТС обеспечила связью участников молодежного форума Кубани

Фото: пресс-служба МТС на Юге России

Компания уже третий год подряд оказывает цифровую поддержку мероприятию, проходящему в Северском районе Краснодарского края с участием двух тысяч человек.

Форум ежегодно проводится в удаленной локации лесистой части района, которая не имеет постоянного покрытия радиосигналом. МТС с помощью мобильного оборудования обеспечивает связь и интернет на всей территории форума – как для связи с участниками мероприятия, так и для организации образовательных секций. Компания выступает единственным оператором, сеть которого работает на территории регионального форума.

«В каждой тематической смене «Регион 93» запланированы образовательные секции от экспертов МТС. В зависимости от тематики потока специалисты компании приедут на форум и пообщаются про развитие ИИ, кибербезопасность, стратегию и маркетинг в телекоме. На потоке, посвященном социальным проектам, обязательно обсудим темы ESG, как часть корпоративного управления», - рассказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

«Регион 93» пройдет уже в двадцатый раз в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Площадка объединит молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет из разных муниципалитетов Кубани. Участников ждут образовательные лекции, тренинги, мастер-классы, спортивные и творческие программы. С 20 июля по 21 августа пройдут пять тематических смен - каждая на 400 человек. Смены посвящены разным направлениям: развитие творческих способностей, предпринимательская активность, патриотическое воспитание, добровольчество и другие.