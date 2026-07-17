Убийство жены бизнесмена в Новороссийске: банда требовала 87 млн, пока тело лежало в лесу

В Краснодарском крае близится к завершению судебный процесс по делу о резонансном убийстве Юлии Григоренко. Женщина была похищена 24 ноября 2023 года у фитнес-клуба в Новороссийске. Её тело с 15 ножевыми ранениями обнаружили в лесу, в устье ручья. Супруг погибшей, предприниматель Роман Григоренко, получил СМС с требованием перевести 26 биткоинов (около 87 млн рублей) в обмен на жизнь жены, сообщает «КП»-Кубань».

По версии следствия, преступление совершила организованная группа под руководством 30-летнего Ридвана Алиева. В банду входили также Карен Тороян и Ашот Агаян. Алиев был задержан, но скончался в отделе полиции от сердечного приступа. Тороян и Агаян не отрицают факт похищения, но утверждают, что убийство совершил главарь, а они лишь выполняли его приказы. Защита настаивает на версии о «задании спецслужб», которую следствие отвергает.

Муж погибшей заявил гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 200 млн рублей. Один из подсудимых, Карен Тороян, назвал сумму завышенной и необоснованной.

Следующее заседание назначено на 30 июля, после чего стороны перейдут к прениям.