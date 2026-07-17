Объем госзакупок в Краснодарском крае за полгода превысил 163 млрд рублей

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В Краснодарском крае в первом полугодии 2026 года совокупный объем государственных и корпоративных закупок (в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ) составил 163 млрд рублей. За этот период было проведено более 66 тыс. закупочных процедур, а суммарная экономия бюджета и госкомпаний при заключении контрактов достигла 10,8 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы, проанализированные экспертами «РТС-тендер» для «Бизнес ФМ Краснодар».

В сегменте государственных закупок (44-ФЗ) за шесть месяцев было заключено 45 тыс. контрактов на общую сумму 93 млрд рублей. Объем договоров в рамках корпоративных закупок госкомпаний (223-ФЗ) превысил 70 млрд рублей.

Ключевым драйвером рынка госзаказа в регионе остается сфера строительства. На проведение строительных работ было направлено 74 млрд рублей в рамках 4,6 тыс. тендеров. Вторым по значимости направлением стала продукция обрабатывающих производств (52,6 млрд рублей), при этом существенная доля в этой категории — 15 млрд рублей — пришлась на закупку лекарственных средств и медизделий. Также в число приоритетных статей расходов вошли пищевые продукты, административные услуги, услуги общепита и гостиничного обслуживания.

Особое внимание в регионе уделяется поддержке предпринимательства: для субъектов малого и среднего бизнеса, а также социально ориентированных некоммерческих организаций было проведено 36 тыс. специализированных закупок. Сумма заключенных с ними договоров составила 44 млрд рублей.