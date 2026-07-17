Оформление загородного земельного участка с помощью государственной программы «Дачная амнистия 2.0»

Оформление прав на объект недвижимости – процесс, с которым сталкивается каждый собственник загородного земельного участка или дома. Для упрощения данной процедуры в Российской Федерации действует «Дачная амнистия 2.0». Эксперты филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю подробнее рассказали о государственной программе.

Первая версия дачной амнистии действовала с 2006 по 2020 год. С 1 июля 2022 года в России стартовала «Дачная амнистия 2.0», которая продлена до 1 марта 2031 года. Данный шаг нацелен на завершение оформления прав на ранее созданные объекты общего имущества садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и вовлечение указанных объектов в гражданский оборот.

«В помощь гражданам Росреестр подготовил методические рекомендации о реализации «Дачной амнистии 2.0». Данный механизм регламентирован Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». Он призван помочь гражданам в упрощенном порядке зарегистрировать права на жилой дом, возведенный до 14 мая 1998 года (до вступления в силу Градостроительного кодекса Российской Федерации), а также на участок, на котором он расположен. «Дачная амнистия 2.0» позволяет подтвердить право собственности даже в случае, если у гражданина нет на руках всех правоустанавливающих документов», – отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Краснодарскому краю Дмитрий Чернобровенко.

В рамках проекта упрощенный порядок оформления распространяется на индивидуальные жилые дома, возведенные до 14 мая 1998 года, и участки для личного подсобного хозяйства, расположенные в границах населенных пунктов и находящиеся в государственной или муниципальной собственности. При этом объект недвижимости не должен относиться к самовольным постройкам, объектам блокированной застройки или многоквартирным жилым зданиям. Также дом должен быть постоянным местом проживания заявителя, а участок под ним – не оформлен ранее в собственность.

Обращаем внимание, что указанные объекты недвижимости должны соответствовать нормам индивидуального жилищного строительства:

«Дачная амнистия 2.0» направлена на упрощение процедуры государственной регистрации прав на ранее возведенные объекты недвижимости. Программа позволяет оформить право собственности в сокращенные сроки. Такой порядок не требует наличия уведомлений о планируемом строительстве объектов недвижимости и об окончании их строительства (реконструкции).

«Проект «Дачная амнистия 2.0» позволяет гражданам поставить на кадастровый учет и зарегистрировать свои права на объекты недвижимости. Отметим, что благодаря программе можно оформить свои жилые дома и получить бесплатно расположенные под ними земельные участки без необходимости обращения в судебные инстанции», – сообщает заместитель директора-главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю Андрей Власенко.

Подать документы для проведения «Дачной амнистии 2.0» можно в любом офисе МФЦ, а также на официальном сайте Росреестра rosreestr.gov.ru.

Не менее удобным способом является услуга выездного приема, оказываемая краевым Роскадастром. Работники филиала Компании приезжают к заявителю со всем необходимым оборудованием для приема документов.

Подробные сведения обо всех услугах можно узнать по телефону горячей линии Росреестра: 8 800 100-34-34.

Получить актуальную информацию о платных услугах можно по e-mail филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю: uslugi-pay@23.kadastr.ru