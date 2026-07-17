Жительница Кубани украла рюкзак с 200 тысячами рублей у туристки в Сочи

Фото: Ольга ЮШКОВА

В Сочи 46-летняя жительница Белгородской области оставила рюкзак на скамейке возле кафе. В нём находились документы и 200 тыс. рублей. Женщина ушла, забыв вещь.

Сотрудники полиции установили личность человека, забравшего рюкзак. Им оказалась 38-летняя жительница Краснодарского края, задержанная в посёлке Головинка. На допросе она пояснила, что заметила оставленную сумку во время обеда в кафе, забрала её и уехала в отель. Деньги она успела потратить, а документы изъяли полицейские и вернули владелице.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Полиция Кубани напоминает гражданам о необходимости внимательно следить за своими вещами в общественных местах и не оставлять их без присмотра.