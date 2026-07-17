В Краснодаре ограничили движение на улице Вишняковой

Схема: дептранспорта Краснодара

В Краснодаре начался первый этап дорожных ограничений, связанных со строительством новой системы отвода дождевых вод. Как сообщили в городской администрации, перекрытия и сужения проезжей части вводятся поэтапно для реализации проекта по защите микрорайона от подтоплений.

С 17 июля движение транспорта ограничено по левой полосе на участке улицы Вишняковой от улицы Ставропольской до Вишнякового моста. С 23 июля список ограничений расширится: проезд будет сужен по правой полосе на отрезке от улицы Ставропольской до улицы Кавказской. Кроме того, на участке от улицы Кавказской до Адыгейской набережной движение транспорта будет полностью перекрыто.

Масштабное строительство ливневой канализации предполагает возведение насосной станции и прокладку более 2,2 километра новых коллекторов. Проект направлен на предотвращение скопления дождевых вод в проблемном районе города. Реализация работ займет длительный период, поэтому автомобилистам рекомендуют заранее продумывать пути объезда и внимательно следить за дорожными знаками, которые регулируют актуальную схему движения. Власти города приносят извинения за временные неудобства, подчеркивая важность создания современной инфраструктуры для безопасности и комфорта жителей краевой столицы.