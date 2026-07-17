Суд на Кубани рассмотрит заново дело об угнанном авто

Кассация отправила дело на новое рассмотрение. Фото: пресс-служба суда

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил решения нижестоящих инстанций, которые отказали в полной компенсации владелице похищенного автомобиля, проданного и разобранного на запчасти. Дело направлено на новое рассмотрение, сообщили в пресс-службе суда.

Инцидент произошел зимой 2020 года, когда двое аферистов похитили автомобиль вместе с находившимся в нем имуществом. В тот же день один из них продал угнанный автомобиль за 250 тысяч рублей с целью разбора на запасные части. В 2024 году виновный в краже в крупном размере был осужден.

После этого владелица авто обратилась в Советский районный суд Краснодара с иском к покупателю, требуя признать сделку по продаже украденного транспортного средства недействительной и взыскать более 1 миллиона рублей в качестве компенсации стоимости машины, уплаты госпошлины и процентов за пользование чужими денежными средствами.

Суд первой инстанции признал договор купли-продажи недействительным, но отказал в удовлетворении остальной части иска. Решение мотивировалось тем, что истица не являлась стороной оспариваемой сделки и, по мнению суда, не имела права на возмещение средней рыночной стоимости уже разобранного имущества. Краснодарский краевой суд поддержал эти выводы.

Однако гражданская коллегия Четвертого кассационного суда не согласилась с таким подходом, указав на формальный характер рассмотрения дела нижестоящими инстанциями. Суд округа подчеркнул, что суды первой и апелляционной инстанций, лишь признав сделку недействительной, отменили незаконную продажу автомобиля, восстановить который уже невозможно, но никак не компенсировали собственнице нанесенный ущерб. Кассация отметила, что такое решение нарушает смысл и задачи судопроизводства, которое должно обеспечивать восстановление нарушенных прав.

В результате решение Краснодарского краевого суда было отменено, и дело направлено на новое апелляционное рассмотрение, где суду предстоит определить сумму компенсации потерпевшей.