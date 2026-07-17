Суд арестовал троих жителей Кубани за нацистское приветствие в парке

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Тихорецкий городской суд рассмотрел три административных дела по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики). Фигурантами стали Артем Зайцев, Даниил Гридчин и Данил Гаркушенко.

Как установил суд, вечером 13 июля в центральном парке Тихорецка, напротив филиала Кубанского государственного университета, молодые люди вместе с одним несовершеннолетним публично произнесли нацистское приветствие и подняли правую руку в соответствующем жесте. Инициатором выступил Зайцев, который также снимал происходящее на телефон. Гридчин, в свою очередь, поправил несовершеннолетнего участника, указав, как правильно выполнить жест.

Все трое признали вину и раскаялись. Суд, учтя роль каждого, назначил Зайцеву и Гридчину 15 суток административного ареста, Гаркушенко — 14 суток.