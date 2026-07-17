На Кубани предложили изменить порядок оплаты общедомовых услуг

Изменения находятся на обсуждении

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края предложили скорректировать механизм оплаты света, воды и отопления, используемых для содержания общего имущества многоквартирных домов. Проект обращения к министру строительства и ЖКХ России Иреку Файзуллину приняли на 85-й сессии ЗСК.

Инициативу представил председатель профильного комитета краевого парламента Владимир Лыбанев. Депутаты предлагают внести изменения в Жилищный кодекс России и разрешить собственникам квартир заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями на поставку коммунальных ресурсов для общедомовых нужд.

Сейчас такой механизм, за отдельными исключениями, законодательством не предусмотрен. Деньги жильцов проходят через управляющие компании, которые должны перечислять их поставщикам.

По словам председателя ЗСК Юрия Бурлачко, некоторые управляющие организации задерживают платежи или используют собранные средства не по назначению. В результате задолженность перед поставщиками растет, даже если жители своевременно оплачивают счета.

«Предлагаемые изменения призваны повысить эффективность оплаты общедомовых коммунальных услуг, дисциплинировать недобросовестные управляющие организации и сократить задолженность перед поставщиками ресурсов», — отметил Юрий Бурлачко.

Принятое обращение направят главе Минстроя России для рассмотрения. Для реализации инициативы потребуется внесение изменений в федеральное законодательство.