Молодежный фестиваль и концерты пройдут в парках Краснодара 18 и 19 июля

Фото: Управление по делам молодёжи администрации Краснодара

В Краснодаре подготовили программу мероприятий на выходные, 18 и 19 июля. Жителей приглашают на молодежный фестиваль, концерты, танцевальные вечера, спортивные программы и мастер-классы. Большинство событий пройдут на улице Чапаева и в городских парках.

В субботу в 18:00 на краснодарском Арбате начнется фестиваль «Краснодар — Дом молодежи». На улице Чапаева откроют площадку «Первые во дворе», зону настольных игр, а также мастерские по рисованию, оформлению авторской матрешки и объемной росписи.

Основная программа 18 июля развернется в «Солнечном Острове», «Городском Саду», Чистяковской роще и парке имени 30-летия Победы.

В 10:00 в «Солнечном Острове» начнутся спортивная программа для детей и подростков «Кубанская семья — здорова и крепка» и концерт краснодарских артистов.

В 12:00 в «Городском Саду» пройдет семейное мероприятие «Живи активно — думай позитивно», а в Чистяковской роще — «Казачьи игры и забавы» и мастер-класс по изготовлению сувениров.

Вечером гостей ждут концерты и танцы. В 19:00 ансамбль «Гильце» выступит в «Солнечном Острове», а коллектив «Скрыня» — в Чистяковской роще. В «Городском Саду» в это же время состоится программа «Настроение — лето».

19 июля в 12:00 в «Городском Саду» организуют детский мастер-класс, а в Чистяковской роще начнется концерт «Наполним музыкой мы каждое мгновение».

В 17:00 в «Солнечном Острове» прозвучат «Мелодии солнечного лета». Одновременно в «Городском Саду» пройдет танцевальный вечер для старшего поколения, а в парке имени 30-летия Победы детей пригласят на занятие по рисованию.

Завершит программу концерт ансамбля «Молодежка» Краснодарской филармонии имени Г. Ф. Пономаренко. Он начнется в воскресенье в 18:00 в «Городском Саду».