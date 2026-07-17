В Геленджике создают большой парк с озерами, спортплощадками и зонами для собак

Строительство парка продолжается

В Геленджике продолжается строительство второй очереди Андреевского парка. Новое общественное пространство объединит зоны для семейного отдыха, прогулок и занятий спортом. Проект реализуют при финансовой поддержке Краснодарского края.

«Для Геленджика это возможность создать новое большое общественное пространство, которое объединит спорт, семейный отдых и прогулочные зоны. Работы идут сразу на двух очередях. Готовность первой составляет более 76%, второй — 44%», — рассказал глава города Алексей Богодистов.

На территории появится каскад из шести озер, велодорожки, площадки для пляжного волейбола, мини-футбола, стритбола, петанка и падел-тенниса. Рядом со спортивной зоной оборудуют раздевалки и санузел.

Отдельный участок отведут для выгула собак. Так называемый «хвостатый» парк разделят на площадки для крупных и небольших животных.

При строительстве стараются сохранить существующие деревья. Одно из технических зданий возвели вокруг пицундской сосны. Возле детской площадки уже высадили растения, которые со временем создадут естественную тень.

Особое внимание уделяют защите территории от подтоплений. Проект предусматривает две ветки ливневой канализации общей протяженностью 980 метров, дренажные озера и каскадную систему для накопления воды во время сильных дождей. Одновременно капитально ремонтируют ливневку на улице Туристической. Основные работы там планируют завершить до конца июля.

Строительство будущей парковки подрядчик должен начать в первых числах августа. В перспективе Андреевский парк свяжут единой пешеходной зоной с новым винным городом.