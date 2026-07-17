Какие цифровые навыки школьникам освоить до сентября: пять советов от преподавателя

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Российским школьникам перед началом учебного года полезно освоить пять ключевых навыков работы с нейросетями, чтобы превратить искусственный интеллект в эффективного помощника в учебе, заявил соавтор курса «КанИИкулы», преподаватель онлайн школы «Фоксфорд» Алексей Кириллов в интервью NEWS.ru.

По словам эксперта, проблема большинства пользователей — не «неумение» ИИ, а неверная постановка задачи и слепое доверие первому ответу. «Не воспринимайте первый ответ нейросети как окончательный. Лучше уточнить, попросить примеры и пошаговое объяснение», — советует Кириллов.

Пять цифровых навыков, которые стоит освоить:

1. Чётко формулировать запрос. Описывать проблему, указывать уровень знаний и желаемый формат ответа (коротко, пошагово, с примерами).

2. Не останавливаться на первом ответе. Сравнивать варианты, уточнять, переформулировать запросы.

3. Просить пошаговые объяснения. ИИ должен выдать алгоритм решения, пример и типичные ошибки — это лучше для понимания и запоминания.

4. «Обучать» ИИ под себя. Задавать формат ответа в начале запроса (например: «объясни как для восьмиклассника»).

5. Строить учебные проекты с ИИ. Использовать нейросеть для поэтапного изучения темы, а не для разовых вопросов.

Кириллов подчеркнул, что эти навыки пригодятся по любому предмету и экономят время: «Большинство посредственных ответов — результат слишком общих вопросов. Чем конкретнее вы сформулируете запрос, тем полезнее будет ответ».

Напомним, ранее Минпросвещения сообщало о новой системе преподавания предмета «Основы безопасности и защиты Родины» с 1 сентября: вместо модулей вводятся два обязательных курса по 34 часа — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальная военная подготовка».