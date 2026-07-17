Врач назвала рекомендуемый предел потребления соли в сутки в 5 граммов

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Для базовых функций организму требуется около 500 мг натрия — это содержится менее чем в четверти чайной ложки поваренной соли. Об этом NEWS.ru рассказала терапевт Видновской больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

При этом потребность организма в натрии не следует путать с рекомендуемым суточным пределом. По данным Всемирной организации здравоохранения, взрослому человеку желательно употреблять не более пяти граммов соли в день — примерно одну чайную ложку с учетом соли во всех продуктах.

«Современный рацион обеспечивает намного больше натрия, чем необходимо организму. В России и других развитых странах среднее потребление составляет от восьми до 15 граммов соли в сутки, а иногда и выше», — пояснила Зарема Тен.

Значительная часть соли поступает не из солонки, а вместе с готовыми продуктами — хлебом, колбасами, сырами, консервами, соусами и полуфабрикатами. Поэтому при подсчете важно учитывать весь дневной рацион.