Врач Павлова предупредила о возможных последствиях сна в позе эмбриона

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Сон в позе эмбриона может привести к перенапряжению мышц шеи и спины, а также спровоцировать изжогу. Об этом NEWS.ru рассказала врач общей практики Елена Павлова.

По словам специалиста, особенно нежелательно всю ночь лежать, сильно подтянув колени к груди. В таком положении позвоночник долго остается согнутым, а мышцы не могут полноценно расслабиться.

«Мышцы шеи и спины находятся в хроническом напряжении. Утренние головные боли могут быть связаны со спазмом мышц и ухудшением кровотока. Сильное сгибание тела также сдавливает желудок и способно провоцировать заброс кислоты в пищевод», — объяснила Павлова.

Продолжительный мышечный дискомфорт может ухудшать качество сна. Кроме того, при регулярном сдавливании кожи в области шеи и груди могут появляться заломы.

При этом поза эмбриона имеет и преимущества: некоторым людям она помогает уменьшить храп, улучшить венозный отток при варикозе и почувствовать психологический комфорт.

Чтобы снизить нагрузку, врач рекомендует не сворачиваться слишком сильно и сохранять более естественное положение позвоночника. Если головные боли, изжога или боли в спине возникают регулярно, следует обратиться к специалисту.