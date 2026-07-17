Открытость как стандарт: ГК ТОЧНО запустила проект «Проверка на прочность: приёмщики заходят первыми»

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

«Проверка на прочность: приёмщики заходят первыми» — открытый проект ГК ТОЧНО, в рамках которого независимые профессиональные приёмщики проводят проверку квартир перед выдачей ключей жителям в максимально жестком формате. Их задача — найти и зафиксировать все недочёты, а девелопера — устранить их и публично показать результат.

Первая открытая приёмка началась 16 июля в Краснодаре. Пилотной площадкой стал флагманский проект ТОЧНО «Патрики», в котором независимые федеральные и региональные эксперты оценят более 500 квартир и общие зоны.

Одно из важных условий: компания не согласовывает с ними выводы и не накладывает ограничений по съёмке, кроме стандартных требований безопасности и законодательства.

По итогам проверки девелопер возьмет в работу весь перечень выявленных недостатков.

«Доверие формируется не из рекламных буклетов, а из реального опыта клиентов. Поэтому пригласили на объекты независимых профессиональных приёмщиков. Это честный тест для нас как девелопера. Мы открыто показываем не только наши сильные стороны, но и недочёты. Если есть проблема — говорим о ней и решаем, а не прячем», – прокомментировал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Параллельно с внешним аудитом застройщик формирует новый регламент взаимодействия с жителями. Для оперативной связи будут использоваться два канала.

Фото: пресс-служба ГК ТОЧНО

Горячая линия клиентского сервиса решает вопросы, которые возникают у собственников в процессе приемке квартир, а также в течение всего гарантийного периода.

Чат-бот «ТОЧНО клиентам» предназначен для отправки вопросов и замечаний с фото — система мгновенно подтверждает получение заявки, а команда реагирует на неё в течение 24 часов.

Кроме того, девелопер совместно с приёмщиками приступает к разработке новых стандартов качества при строительстве жилых объектов, чтобы сделать работу компании максимально прозрачной.

Третий год ГК ТОЧНО удерживает звание самого надежного застройщика России (по версии портала «Все о стройке»). Отметим, что сегодня 90–95% квартир компании передаются с первого раза, а индекс удовлетворённости клиентов (CSI) по итогам передачи ключей в 2025 году достиг 4,9 из 5 баллов.

Общая площадь проектов ТОЧНО превышает 6 млн кв. м., а единовременный объём строительства превышает 2,35 млн кв. м жилья, из которых около 1,5–1,6 млн кв. м находятся в активной стадии. В настоящее время компания возводит 47 тыс. квартир, успешно введено в эксплуатацию 96 домов, в которых живут более 25 тыс. семей.

В планах девелопера на 2026 год — ввести 500 тыс. кв. м недвижимости, а также 200 тыс. кв. м социальных и коммерческих объектов.

Застройщик ЖК "Патрики" - ООО СЗ «Капиталъ». Бренд ТОЧНО.

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