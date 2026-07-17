По итогам прошлого года Кубань заняла первое место в России по объемам производства вина и шампанского

Фото: пресс-служба ЗСК

Руководитель Законодательного Собрания Юрий Бурлачко сообщил, что комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поддержал закон, разрешающий размещение рекламы винодельческих хозяйств на территории субъекта РФ, в границах которого они расположены. В разработке представленного документа активное участие принимали депутаты Госдумы от Краснодарского края, глубоко погруженные в суть вопроса.

- Новый закон позволит рекламировать винодельни, виноградо-винодельческие зоны, районы и терруары на конструкциях, на крышах, внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений и сооружений или вне их. Для Кубани, занявшей по итогам 2025 года первое место в России по объемам производства вина и шампанского с долей в 42% по вину и 50% по шампанскому от общероссийской, такое решение имеет особую актуальность. В регионе виноделием занимаются 110 хозяйств. За прошлый год они выпустили более 25 млн декалитров продукции, в том числе вина почти 15,5 млн декалитров и свыше 9,4 млн декалитров шампанского, - отметил Юрий Бурлачко.

Важным уточнением в документе является и то, что размещать указанные сведения разрешается также на рекламных конструкциях, установленных вдоль дорог общего пользования.

Председатель ЗСК добавил, что летом на Кубань приезжают туристы со всей России. И несмотря на весомую долю региона в производстве вина и шампанского, не все знакомы с кубанской продукцией. При этом экскурсантов принимают свыше 30 виноделен, где можно не только продегустировать продукцию локальных производителей, но и познакомиться с традициями и историческим наследием местности.

Посещаемость данных объектов достигает миллиона человек в год, энотуризм становится одним из самых востребованных видов отдыха в регионе. Новый закон придаст отечественному виноделию новый импульс, будет способствовать повышению информированности потребителей о качественной продукции и формированию культуры ее потребления. К тому же на Кубани ведется активная работа и по продвижению местных вин. Все вместе это станет хорошим подспорьем в деятельности наших виноделов, уверен Юрий Бурлачко.