«Перебоев с поставками нет, но на частных АЗС цены выросли на 20%»: Власти Сочи сделали заявление по топливу

О ситуации с топливом рассказали власти Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи обсудили обеспечение курорта топливом. В круглом столе приняли участие депутат Госдумы Константин Затулин, вице-мэр Петр Северов, представители администрации и крупных топливных операторов — «Роснефти» и «Лукойла».

По поручению главы города Андрея Прошунина специалисты ежедневно отслеживают запасы бензина и дизеля, а также очереди на АЗС. По данным мэрии, ситуация остается стабильной.

- Перебоев с поставками и распределением бензина и дизельного топлива на территории города нет. Весь комплекс ЖКХ работает без сбоев, пассажирские перевозки осуществляются по графику, - заявили в администрации города.

Коммунальные и экстренные службы работают без сбоев, общественный транспорт выходит на маршруты по графику. Автобусы и машины городских предприятий заправляют по топливным картам без ограничений — такая договоренность достигнута с операторами.

Отдельно власти контролируют стоимость горючего. На АЗС федеральных сетей цены выросли незначительно — до 30 копеек за литр. У частных компаний повышение составило около 20%. Мониторинг наличия топлива, очередей и цен продолжат.