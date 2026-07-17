Пульмонолог Кочнева предупредила о «кондиционерном кашле»

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С наступлением стабильно жаркой погоды неправильный уход за кондиционерами может стать причиной развития серьезных заболеваний дыхательной системы и аллергических реакций. О главных признаках того, что технику пора чистить, рассказала врач-пульмонолог Диана Кочнева в интервью телеканалу «Краснодар».

По словам специалиста, первым сигналом тревоги является специфический запах сырости, прелости или «болота» при включении прибора. Этот аромат свидетельствует о размножении внутри системы плесени, бактерий и накоплении микробных токсинов.

Врач также ввела понятие «кондиционерный кашель» — это состояние, при котором в помещении с работающей техникой у человека начинает першить в горле, появляется сухость в носоглотке и сухой кашель. Причиной становится пересушенный и загрязненный воздух. Кроме того, вместе с воздушным потоком по комнате распространяются споры грибка и пылевые клещи, вызывающие внезапный насморк, частое чихание, зуд в глазах и кожные высыпания.

Особую опасность грязные кондиционеры представляют для людей с хронической астмой или бронхитом, провоцируя учащение приступов. Пульмонолог рекомендует и самостоятельно проверять внутренний блок устройства: наличие темных пятен, слизи или зеленоватого налета — повод для немедленной профессиональной чистки.