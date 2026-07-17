Поврежденную дамбу в Крымском районе восстановят до 1 сентября

Фото: администрация Крымского района

В Крымском районе планируют до 1 сентября восстановить защитную дамбу, поврежденную во время сильных дождей. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Алексей Клушин.

По его словам, продолжительные ливни вызвали резкий приток воды в водохранилище. В результате подтопило около 12 тысяч гектаров, половина из которых — сельскохозяйственные земли.

Объем поступавшей воды превысил проектные показатели, возникла угроза повреждения защитных сооружений и шлюзов. Чтобы снизить нагрузку, специалисты увеличили сброс, однако из-за непрекращавшихся дождей уровень продолжил расти. В результате в дамбе образовался прорыв шириной около 100 метров.

Спасатели, волонтеры и местные власти возвели временное заграждение из мешков с песком и остановили распространение воды. Затем к поврежденному участку проложили временную дорогу для тяжелой техники. Сейчас специалисты восстанавливают сооружение и укрепляют места, где обнаружены протечки.

Работы контролируют администрация Краснодарского края и региональное министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

«Надеемся, что все необходимые превентивные мероприятия выполнят, чтобы не допустить повторения ситуации. Самое главное — удалось избежать человеческих жертв, никто не погиб», — отметил Алексей Клушин.