Производство на Абинском электрометаллургическом заводе выросло в четыре раза

Абинский электрометаллургический завод стал крупнейшим на юге России. Фото: Вениамин Кондратьев

Абинский электрометаллургический завод за 16 лет работы увеличил объем выпуска продукции почти в четыре раза - с 500 тысяч до 2 миллионов тонн. Сегодня предприятие считается крупнейшим металлургическим производством на юге России.

В преддверии Дня металлурга коллектив завода поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что предприятие не только наращивает производственные мощности, но и соблюдает высокие экологические стандарты, а выпускаемая продукция востребована при строительстве социальных объектов, жилья, гостиниц, мостов и промышленных парков.

Глава региона отметил, что завод успешно адаптируется к современным вызовам и продолжает развиваться.

«Не сомневаюсь, такая самоотдача и верность профессии помогут заводу выйти на новый уровень развития, а краю - укрепить позиции одного из центров отечественной металлургии», - написал Вениамин Кондратьев.