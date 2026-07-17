Россиян предупредили о штрафах за фото найденной банковской карты

Юрист объяснил, почему нельзя публиковать фото чужой карты Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Публикация фотографии найденной на улице чужой банковской карты может обернуться административной ответственностью. Об этом рассказал юрист Александр Манько.

По его словам, размещение снимка в домовых чатах или социальных сетях может быть расценено как распространение персональных данных без согласия владельца. В таком случае нарушителю может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

Юрист отметил, что к персональным данным относятся не только банковские карты, но и паспорта, водительские удостоверения, пропуска, социальные карты, а также документы, содержащие фамилию, имя и адрес владельца, сообщает «Абзац»

Чтобы вернуть найденную вещь законным способом, специалист рекомендует не публиковать ее фотографию. Вместо этого можно сообщить о находке без демонстрации персональных данных, попросив владельца назвать приметы предмета, либо передать карту в банк или полицию.

Если персональные данные уже были опубликованы без согласия владельца, он вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор через портал «Госуслуги». После проверки, которая может занять до 30 дней, нарушителя могут привлечь к административной ответственности.