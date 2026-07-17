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НовостиОбщество17 июля 2026 13:49

Россиян предупредили о штрафах за фото найденной банковской карты

Юрист объяснил, почему нельзя публиковать фото чужой карты
Гарик АРОЯН
Юрист объяснил, почему нельзя публиковать фото чужой карты

Юрист объяснил, почему нельзя публиковать фото чужой карты

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Публикация фотографии найденной на улице чужой банковской карты может обернуться административной ответственностью. Об этом рассказал юрист Александр Манько.

По его словам, размещение снимка в домовых чатах или социальных сетях может быть расценено как распространение персональных данных без согласия владельца. В таком случае нарушителю может грозить штраф до 15 тысяч рублей.

Юрист отметил, что к персональным данным относятся не только банковские карты, но и паспорта, водительские удостоверения, пропуска, социальные карты, а также документы, содержащие фамилию, имя и адрес владельца, сообщает «Абзац»

Чтобы вернуть найденную вещь законным способом, специалист рекомендует не публиковать ее фотографию. Вместо этого можно сообщить о находке без демонстрации персональных данных, попросив владельца назвать приметы предмета, либо передать карту в банк или полицию.

Если персональные данные уже были опубликованы без согласия владельца, он вправе обратиться с жалобой в Роскомнадзор через портал «Госуслуги». После проверки, которая может занять до 30 дней, нарушителя могут привлечь к административной ответственности.