На Кубани осудили мужчину за кражу денег у участника СВО

Житель Тихорецкого района получил срок за кражу 160 тысяч рублей

Тихорецкий районный суд признал виновным 33-летнего местного жителя в краже денежных средств с банковского счета участника специальной военной операции. Мужчине назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как установил суд, потерпевший, находившийся в отпуске после ранения, пригласил знакомого к себе домой и передал ему банковскую карту с ПИН-кодом для покупки продуктов. Вместо выполнения просьбы мужчина дважды снял наличные через банкоматы в Тихорецке и станице Новорождественской, похитив в общей сложности 160 тысяч рублей. Эти деньги являлись зарплатой участника СВО.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину, однако в суде отказался от своих показаний.

Помимо уголовного наказания, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры. С осужденного взыскали 160 тысяч рублей в пользу потерпевшего в качестве возмещения причиненного ущерба.