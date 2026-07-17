Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2026 14:01

На Кубани осудили мужчину за кражу денег у участника СВО

Житель Тихорецкого района получил срок за кражу 160 тысяч рублей
Гарик АРОЯН
Житель Тихорецкого района получил срок за кражу 160 тысяч рублей

Житель Тихорецкого района получил срок за кражу 160 тысяч рублей

Тихорецкий районный суд признал виновным 33-летнего местного жителя в краже денежных средств с банковского счета участника специальной военной операции. Мужчине назначили 1 год и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Как установил суд, потерпевший, находившийся в отпуске после ранения, пригласил знакомого к себе домой и передал ему банковскую карту с ПИН-кодом для покупки продуктов. Вместо выполнения просьбы мужчина дважды снял наличные через банкоматы в Тихорецке и станице Новорождественской, похитив в общей сложности 160 тысяч рублей. Эти деньги являлись зарплатой участника СВО.

Во время предварительного следствия обвиняемый признал вину, однако в суде отказался от своих показаний.

Помимо уголовного наказания, суд удовлетворил гражданский иск прокуратуры. С осужденного взыскали 160 тысяч рублей в пользу потерпевшего в качестве возмещения причиненного ущерба.