Экономист назвал оптимальную сумму подарка на день рождения

Названа рекомендуемая сумма денежного подарка в 2026 году Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Размер денежного подарка на день рождения должен зависеть не только от финансовых возможностей, но и от степени близости с именинником. Такое мнение высказал экономический аналитик Денис Миролюбов.

По словам эксперта, в 2026 году коллеги и знакомые обычно дарят от 2 до 5 тысяч рублей, друзья - от 5 до 10 тысяч рублей, а близкие родственники и лучшие друзья - от 10 тысяч рублей и выше.

При этом Миролюбов отметил в беседе с «Абзацем», что универсальной суммы не существует. При выборе подарка стоит учитывать уровень дохода дарителя, возраст и статус именинника, формат праздника, а также регион проживания.

Экономист отметил, что из-за роста цен средний размер денежных подарков постепенно увеличивается. Однако, по его мнению, главным ориентиром должны оставаться личные возможности человека и сложившиеся отношения с виновником торжества, а не общепринятые цифры.