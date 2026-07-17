Водитель большегруза погиб в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае

Смертельная авария с двумя фурами произошла в Выселковском районе

В Выселковском районе Краснодарского края ночью произошло смертельное ДТП с участием двух грузовиков. Авария случилась на федеральной трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, 51-летний водитель большегруза Scania, житель Воронежской области, не выбрал безопасную скорость и врезался в грузовик Dongfeng, который остановился на дороге из-за образовавшегося затора.

От полученных травм водитель Scania скончался на месте до приезда бригады скорой помощи. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники Госавтоинservice.