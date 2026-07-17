Психолог объяснил, о чем говорит чрезмерная любовь к эмодзи

Избыток смайликов в переписке может указывать на потребность во внимании Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чрезмерное использование эмодзи в сообщениях может говорить о стремлении человека привлекать к себе внимание. Таким мнением с изданием «Абзац» поделился психолог Валентин Денисов-Мельников.

По словам специалиста, обилие смайликов нередко характерно для людей, которые эмоционально выражают себя и стараются быть в центре внимания. Он отметил, что такая манера общения может быть связана с потребностью в признании и внимании со стороны окружающих.

Психолог также считает, что выбор эмодзи способен отражать эмоциональное состояние собеседника. По его словам, люди, активно использующие смайлики, зачастую более эмоциональны и могут быстрее реагировать на происходящее, чем те, кто предпочитает сдержанную переписку.