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НовостиОбщество17 июля 2026 14:26

Врач предупредил об опасности кондиционеров без регулярной очистки

Загрязненная техника может стать источником заболеваний дыхательной системы
Гарик АРОЯН
Загрязненная техника может стать источником заболеваний дыхательной системы

Загрязненная техника может стать источником заболеваний дыхательной системы

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кондиционер без регулярного обслуживания может представлять опасность для здоровья. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

По словам специалиста, при отсутствии своевременной очистки внутри кондиционера могут накапливаться плесень, грибки и другие микроорганизмы. Во время работы устройства они попадают в воздух, что повышает риск развития заболеваний дыхательной системы, включая бронхит, пневмонию и обострение бронхиальной астмы.

Кроме того, врач отметил, что слишком большая разница между температурой на улице и в помещении может негативно сказаться на организме. По его словам, резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на иммунную систему и повышают вероятность простудных заболеваний.