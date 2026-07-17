Врач предупредил об опасности кондиционеров без регулярной очистки

Загрязненная техника может стать источником заболеваний дыхательной системы Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кондиционер без регулярного обслуживания может представлять опасность для здоровья. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал врач общей практики Денис Прокофьев.

По словам специалиста, при отсутствии своевременной очистки внутри кондиционера могут накапливаться плесень, грибки и другие микроорганизмы. Во время работы устройства они попадают в воздух, что повышает риск развития заболеваний дыхательной системы, включая бронхит, пневмонию и обострение бронхиальной астмы.

Кроме того, врач отметил, что слишком большая разница между температурой на улице и в помещении может негативно сказаться на организме. По его словам, резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на иммунную систему и повышают вероятность простудных заболеваний.