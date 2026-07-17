Вениамин Кондратьев вручил награды металлургам Абинска

Абинский завод — лидер экспорта стали на мировые рынки. Фото: max.ru/admkrai

В преддверии Дня металлурга состоялась торжественная церемония награждения отличившихся сотрудников Абинского электрометаллургического завода. Награды лучших сотрудникам вручал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Звание «Почетный металлург» было присвоено сталевару Станиславу Рябчинскому, а медаль II степени «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» вручена заместителю главного инженера по спецтехнике Павлу Шелесту. Еще восемь человек получили почетные грамоты Минпромторга РФ, а десять сотрудников — благодарности губернатора края.

«Для традиционно аграрного и курортного Краснодарского края еще недавно было трудно представить, что металлургия станет одной из самых прибыльных и стратегически важных отраслей. Ваша продукция используется повсеместно — от строительства школ и детских садов до масштабных инфраструктурных проектов. Уверен, ваша самоотдача поможет заводу выйти на новый уровень, а Краснодарскому краю — укрепить статус одного из центров отечественной металлургии», — отметил Вениамин Кондратьев.

Губернатор также отметил важную социальную роль предприятия: завод активно инвестирует в развитие муниципалитета и оказывает поддержку жителям, в том числе участникам специальной военной операции.

Абинский электрометаллургический завод был основан в 2006 году. Сейчас это крупнейшее промышленное предприятие Южного федерального округа. Мощности завода позволяют производить более 1,5 млн тонн стали, 1,9 млн тонн проката и около 200 тысяч тонн метизных изделий ежегодно. АЭМЗ — лидер российского экспорта бунтовой арматуры и катанки, поставляющий более 50% продукции на рынки Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Азии. Предприятие является ключевым бюджетообразующим субъектом края, обеспечивая рабочими местами около четырех тысяч человек.