Житель Адыгеи предстанет перед судом за попытку зарезать брата

61-летний мужчина предстанет перед судом за нападение с ножом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Гиагинского района утвердила обвинительное заключение в отношении 61-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение по статье «покушение на убийство».

Согласно материалам следствия, 10 мая 2026 года в одном из домов поселка Новый Гиагинского района мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спровоцировал конфликт на почве личных неприязненных отношений. В ходе ссоры он ударил своего родственника ножом в грудь.

Пострадавший смог отразить нападение. Он выставил вперед руку, тем самым смягчив удар. В дальнейшем брат потерпевшего успел скрутить нападавшего и предотвратить новые попытки убийства. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.