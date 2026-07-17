Рабочая группа Кореновска оптимизирует процессы в коммунальном хозяйстве

Новые подходы в управлении коммунальными службами внедрят в Кореновске Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кореновске внедряют принципы бережливого производства для модернизации сферы ЖКХ. Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» города Кореновска переходит на современные методы управления. Цель изменений — сократить временные потери и повысить качество услуг для горожан.

Процесс оптимизации проходит в рамках краевого проекта «Бережливый регион». Как сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края, эксперты помогают предприятию пересмотреть рабочие процессы и повысить эффективность при решении коммунальных задач.

Для реализации новых подходов создана рабочая группа из семи специалистов. Команда сосредоточится на ключевых направлениях: совершенствовании ремонта сетей водоснабжения и водоотведения, а также на ускорении аварийно-восстановительных работ.

Сотрудники уже осваивают инструментарий бережливого производства. В их арсенале — система 5S для организации рабочих мест, картирование процессов, стандартизация операций и визуальное управление. Эти методы позволяют оперативно выявлять лишние затраты, быстрее находить причины сбоев и выстраивать четкий алгоритм работы.

На ближайшем этапе специалисты проведут диагностику текущих процессов. По ее итогам будет подготовлен план улучшений, направленный на повышение надежности городской инфраструктуры.

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, с начала года принципы бережливого производства начали применять уже более 10 предприятий ЖКХ региона. Эксперты сопровождают организации на всех этапах трансформации.