В Темрюкском районе завершены работы по уборке нефтепродуктов

Специалисты устранили последствия разлива мазута на Азовском море Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Береговую линию между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой полностью очистили от нефтепродуктов. В Темрюкском районе работы завершены. По данным Оперативного штаба, ежедневный мониторинг не выявил новых утечек.

В Приморско-Ахтарском муниципальном округе расчищено более одного километра береговой полосы. В ликвидации загрязнения задействованы 118 специалистов и 19 единиц техники; волонтеры к работам не привлекаются.

Напомним, что мазутные пятна на Азовском побережье были обнаружены 14 июля. На уборку оперативно выехали сотрудники специальных служб. Также в Приморско-Ахтарском округе и Темрбкском районе организовали постоянный мониторинг береговой линии.