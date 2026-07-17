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НовостиПроисшествия17 июля 2026 16:40

В Темрюкском районе завершены работы по уборке нефтепродуктов

Ликвидация нефтяного загрязнения на Азовском побережье завершена
Евгения ХАЛИКОВА
Специалисты устранили последствия разлива мазута на Азовском море

Специалисты устранили последствия разлива мазута на Азовском море

Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Береговую линию между поселком Кучугуры и станицей Голубицкой полностью очистили от нефтепродуктов. В Темрюкском районе работы завершены. По данным Оперативного штаба, ежедневный мониторинг не выявил новых утечек.

В Приморско-Ахтарском муниципальном округе расчищено более одного километра береговой полосы. В ликвидации загрязнения задействованы 118 специалистов и 19 единиц техники; волонтеры к работам не привлекаются.

Напомним, что мазутные пятна на Азовском побережье были обнаружены 14 июля. На уборку оперативно выехали сотрудники специальных служб. Также в Приморско-Ахтарском округе и Темрбкском районе организовали постоянный мониторинг береговой линии.