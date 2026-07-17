В Краснодаре в ночь на 21 июля перекроют проезд под Вишняковским мостом

Пешеходные переходы и проезд под мостом закроют в Краснодаре Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснодаре дорожники в ночь с 20 на 21 июля закроют на несколько часов проезд под Вишняковским мостом. Как сообщили в Департаменте транспорта и дорожного хозяйства, ограничения связаны с необходимости провести работы по благоустройству. В этот период также будут закрыты пешеходные переходы.

«Перекрытие полос будет происходить поэтапно: с 22:00 20 июля до 04:00 21 июля и с 22:00 21 июля до 04:00 22 июля», – сообщили в ведомстве.

Как пояснили в мэрии, масштабная реконструкция инфраструктуры включает возведение насосной станции и прокладку более 2,2 км новых коллекторов. Проект призван навсегда решить проблему скопления воды в проблемном районе. Поскольку работы будут вестись длительное время, водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и внимательно следить за дорожными знаками.

Вишняковский мост — это исторический арочный путепровод в Краснодаре, расположенный в микрорайоне Дубинка. Он соединяет улицу Вишняковой с улицей Ставропольской.