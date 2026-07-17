Краснодарский край вывел инвестиционные площадки на цифровую карту СНГ

Инвесторы стран СНГ получат доступ к предложениям Краснодарского края. Фото: пресс-службы max.ru/admkrai Фото: другой источник..

Краснодарский край стал первым российским регионом, интегрировавшим свои инвестиционные площадки в цифровую карту СНГ. Соответствующее соглашение подписали Олег Чашин, директор филиала компании «Роскадастр» — Центра информационных технологий «Роскадастр-Инфотех», и Марина Епифанцева, директор Агентства по привлечению инвестиций Краснодарского края.

Как сообщили в пресс-службе администрации региона, благодаря этому партнерству инвестиционные предложения Кубани станут доступны потенциальным участникам из стран СНГ через цифровые платформы Росреестра.

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, на Инвестиционном портале края уже представлено более тысячи объектов с общим объемом потенциальных вложений, превышающим 1 трлн рублей.

В рамках соглашения площадки региона появятся на Геопортале СНГ. Заместитель руководителя Росреестра Максим Смирнов отметил, что ресурс уже объединяет пространственные данные России, Беларуси и Кыргызстана; сейчас ведется работа по наполнению системы сведениями о Казахстане и Узбекистане.

Новая система позволит инвесторам оперативно получать сведения о свободных земельных участках и объектах, оценивать их локацию, транспортную доступность, наличие инженерной инфраструктуры и другие ключевые параметры для реализации проектов.