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НовостиОбщество17 июля 2026 18:34

В Сочи аэропорт обслужил более 230 рейсов за сутки

После временной остановки аэропорт Сочи заработал
Евгения ХАЛИКОВА
Аэропорт Сочи работает без задержек и скоплений

Аэропорт Сочи работает без задержек и скоплений

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме. В течение дня воздушная гавань обслуживала более 230 рейсов. По данным пресс-службы аэропорта, в терминалах сохраняется спокойная обстановка, скоплений пассажиров не наблюдается, а все процедуры — от регистрации до посадки — проходят без задержек.

В администрации аэропорта отметили, что некоторые авиакомпании всё еще корректируют графики полетов из-за ночных ограничений в воздушном пространстве. Пассажирам рекомендуют заблаговременно уточнять статус своих рейсов у перевозчиков, а также следить за обновлениями на табло и официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта.

Напомним, ранее работа аэропортов Краснодара и Сочи была временно приостановлена для обеспечения безопасности полетов.