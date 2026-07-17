В Сочи аэропорт обслужил более 230 рейсов за сутки

Аэропорт Сочи работает без задержек и скоплений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме. В течение дня воздушная гавань обслуживала более 230 рейсов. По данным пресс-службы аэропорта, в терминалах сохраняется спокойная обстановка, скоплений пассажиров не наблюдается, а все процедуры — от регистрации до посадки — проходят без задержек.

В администрации аэропорта отметили, что некоторые авиакомпании всё еще корректируют графики полетов из-за ночных ограничений в воздушном пространстве. Пассажирам рекомендуют заблаговременно уточнять статус своих рейсов у перевозчиков, а также следить за обновлениями на табло и официальных сайтах авиакомпаний и аэропорта.

Напомним, ранее работа аэропортов Краснодара и Сочи была временно приостановлена для обеспечения безопасности полетов.