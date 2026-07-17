Танкер под флагом Либерии дважды атаковали у берегов Краснодарского края

Повреждённый танкер не сможет продолжить погрузку нефти Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Танкер Nordic Zenith дважды атаковали в ночь на 17 июля у берегов Краснодарского края. В ночь на 17 июля в акватории Черного моря вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума дважды подвергся атаке нефтеналивной танкер Nordic Zenith. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель компании.

По его словам, судно направлялось к терминалу для погрузки нефти, когда произошло нападение. В результате двух атак на борту возник пожар, и экипаж подал сигнал бедствия. Для спасения моряков были задействованы суда КТК: 13 человек удалось эвакуировать, еще девять членов экипажа остались на борту.

Собеседник агентства уточнил, что морякам удалось самостоятельно ликвидировать возгорание. Тем не менее из-за повреждений судно стало непригодным для дальнейшей отгрузки нефти.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер Nordic Zenith идет под флагом Либерии.

КТК эксплуатирует нефтепроводную систему мощностью 83 млн тонн в год. Магистраль протяженностью около 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом на побережье Черного моря. Этот маршрут обеспечивает более 80% экспорта казахстанской нефти. Среди крупнейших акционеров консорциума — Россия, Казахстан, а также структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, совместного предприятия «Роснефти» и Shell.