Геленджик принял почти полмиллиона отдыхающих за две недели июля

Пара делает селфи у фонтана на набережной Геленджика Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Геленджик подошел к экватору летнего сезона: за первые две недели июля курорт посетили 457 тысяч человек. По данным пресс-службы администрации, пиковая нагрузка на инфраструктуру составила около 77 тысяч отдыхающих одновременно.

В администрации отметили, что туристический поток не снижается: люди активно отдыхают на пляжах, а температура морской воды остается идеальной для купания. Набережная также пользуется неизменным спросом у горожан и семей с детьми.

Ранее «КП»-Кубань» рассказала, что в Геленджике создают большой парк с озерами, спортплощадками и зонами для собак. Готовность первой очереди Андреевского парка превысила 76%