ВККС одобрила возбуждение уголовного дела против экс-судьи Сочи

Судью обвиняют в получении взятки через посредников Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По версии следствия, 1 июля 2025 года на одной из АЗС в Сочи Сергей Богданович получил первую часть взятки — 25 млн рублей (из общей суммы в 50 млн рублей). Деньги передали посредники — Олег Зенин, Роман Нестеренко и Сергей Хребтенко. Вознаграждение предназначалось подсудимому Сафарбию Напсо за рассмотрение уголовного дела в особом порядке и вынесение приговора, не связанного с реальным лишением свободы.

Ранее председатель Верховного суда РФ Игорь Краснов подчеркивал, что борьба с коррупцией и местничеством является приоритетной задачей, а любые подобные проявления будут пресекаться.

Уголовные дела в отношении Зенина и Нестеренко уже рассматриваются в суде: их обвиняют в посредничестве во взяточничестве. В отношении Хребтенко производство выделено в отдельное дело.