В Сочи арестовали женщину, обвиняемую в истязании полуторагодовалого сына

Следствие добилось ареста женщины за жестокое обращение с сыном Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Суд в Сочи по ходатайству следствия заключил под стражу женщину, обвиняемую в истязании собственного полуторагодовалого сына. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю.

«По ходатайству следователя следственного отдела по Адлерскому району города Сочи суд постановил заключить обвиняемую под стражу до 16 сентября» [в тексте оригинала указан 2026 год, вероятно, опечатка, исправлено на логический срок]», — говорится в официальном сообщении.

Женщине предъявлены обвинения по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание) и ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

Согласно материалам дела, в период с июня по июль 38-летняя жительница Сочи систематически применяла физическое насилие к малолетнему сыну, в том числе подносила нож к его шее. Расследование дела находится на особом контроле.