В июне лагеря Краснодарского края приняли 123 тысячи детей

123 тысячи детей отдохнули в лагерях Кубани за первый месяц лета Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

За первый месяц лета на Кубани в оздоровительных лагерях с развивающими программами отдохнули 123 тысячи детей. Об этом сообщили на совещании, посвященном вопросам дополнительного образования и летней занятости подростков, которое возглавила заместитель главы региона Елена Воробьева.

Ключевой темой встречи стало выполнение концепции развития дополнительного образования. По итогам прошлого года охват составил почти 90% детей региона — это более 816 тысяч человек в возрасте от 5 до 18 лет.

«Наша цель — обеспечить наивысшее качество обучения и расширить возможности каждого ребенка. Сегодня мы обсудим развитие центров одаренности — это приоритетная задача как для края, так и для всей страны», — подчеркнула Елена Воробьева.

С начала лета полезным досугом — через кружки, секции и технопарки — заняты более 300 тысяч школьников. Кроме того, в регионе организовано свыше 6,5 тысяч походов и слетов, в которых приняли участие 100 тысяч детей. Среди наиболее значимых проектов — краевые экспедиции и выезды: «Мой Кавказ», «Звезда Кубани», «Эстафета памяти» и «Русское море».