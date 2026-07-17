Над Кубанью и другими регионами России за 12 часов сбили 105 беспилотников

Минобороны РФ сообщило о перехвате дронов над Черным морем Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа в девяти регионах России. За 12 часов работы ПВО было уничтожено 105 дронов.

По данным Минобороны РФ, в период с 08:00 до 20:00 перехваты зафиксированы над Краснодарским краем, Крымом, Ростовской областью, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Кроме того, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой и Орловской областей.

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