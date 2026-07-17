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НовостиПроисшествия17 июля 2026 20:33

Над Кубанью и другими регионами России за 12 часов сбили 105 беспилотников

Массированная атака беспилотников отражена в девяти регионах
Евгения ХАЛИКОВА
Минобороны РФ сообщило о перехвате дронов над Черным морем

Минобороны РФ сообщило о перехвате дронов над Черным морем

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников самолетного типа в девяти регионах России. За 12 часов работы ПВО было уничтожено 105 дронов.

По данным Минобороны РФ, в период с 08:00 до 20:00 перехваты зафиксированы над Краснодарским краем, Крымом, Ростовской областью, а также в акваториях Черного и Азовского морей. Кроме того, беспилотники были нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Липецкой и Орловской областей.

Ранее «КП»-Кубань» сообщала, что танкер под флагом Либерии дважды атаковали у берегов Краснодарского края. Экипаж судна Nordic Zenith эвакуировали после нападения и пожара на борту.